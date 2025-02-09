Американский комплекс электромагнитного излучения в Норвегии, о котором сообщила газета, способен не только передавать радиоволны, но и вызывать землетрясения и другие природные катастрофы Таким образом, HAARP становится одним из самых мощных инструментов на войны на Земле.
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