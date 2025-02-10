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Царьград

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"Договорняк" доверят человеку из команды Ельцина? У него есть контакты с Зеленским и Порошенко

"Договорняк" доверят человеку из команды Ельцина? У него есть контакты с Зеленским и Порошенко

"Сетка" Ходорковского* указывает на то, что согласование "договорняка" с Украиной Москва может доверить человеку, который некогда входил в команду Ельцина.

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