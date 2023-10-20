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Белый дом случайно рассекретил личности бойцов сверхсекретного отряда

Белый дом случайно рассекретил личности бойцов сверхсекретного отряда

Бойцы «Дельта» должны были помогать Израилю освобождать заложников.фото: twitter.com/POTUS--> Администрация президента США Джо Байдена признала, что случайно раскрыла личности нескольких американских бойцов, работавших над тем, чтобы помочь Израилю найти и спасти заложников, захваченных ХАМАС.

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