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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Невилл о Роналду: «Насколько он подавляет других игроков, тренера, страну? Не говорю, что с Жотой Португалия выступила бы на Евро лучше, но влияние Криштиану огромно, как это было и в «МЮ»

Невилл о Роналду: «Насколько он подавляет других игроков, тренера, страну? Не говорю, что с Жотой Португалия выступила бы на Евро лучше, но влияние Криштиану огромно, как это было и в «МЮ»

Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024.

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