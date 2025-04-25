За освободившимся пособником захватчиков «Норд-Оста» установили восьмилетний надзор

Суд установил восьмилетний административный надзор за вышедшим на свободу Алиханом Межиевым. Он является фигурантом дела о пособничестве захвату террористами заложников в театральном центре на Дубровке и подрыве машины у «Макдоналдс» на юго-западе Москвы, следует из судебных материалов, пишет РИА Новости.
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