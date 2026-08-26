Почему именно 101 роза: откуда взялся этот формат букета

Букет из 101 розы — один из самых узнаваемых форматов на рынке цветочной доставки, и вопрос, почему именно это число стало негласным стандартом для по-настоящему крупного жеста, встречается чаще, чем кажется.
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