НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Poejka

129 подписчиков

Почему именно 101 роза: откуда взялся этот формат букета

Почему именно 101 роза: откуда взялся этот формат букета

Букет из 101 розы — один из самых узнаваемых форматов на рынке цветочной доставки, и вопрос, почему именно это число стало негласным стандартом для по-настоящему крупного жеста, встречается чаще, чем кажется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии