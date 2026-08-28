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Царьград

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МЧС объявило штормовое предупреждение в Забайкалье на 29 августа

МЧС объявило штормовое предупреждение в Забайкалье на 29 августа

29 августа в Забайкальском крае ожидаются сильные дожди, МЧС объявило штормовое предупреждение. Возможны резкие подъемы воды в реках с подтоплением дорог и участков.

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