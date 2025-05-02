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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пользователи Windows 11 теряют данные из-за принудительного шифрования BitLocker от M...

Пользователи Windows 11 теряют данные из-за принудительного шифрования BitLocker от M...

Пользователи Windows 11 теряют данные из-за принудительного шифрования BitLocker от MicrosoftПосле удаления Microsoft скрипта BYPASSNRO в Windows 11 пользователи начали жаловаться на потерю данных из-за внедрения принудительного шифрования BitLocker по умолчанию в последнем обновлении.

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