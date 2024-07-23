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Убийцу участника Операции в Армавире покрывал следователь из армянской диаспоры

Убийцу участника Операции в Армавире покрывал следователь из армянской диаспоры

Интересная жизнь с Vera Star Появилась информация, что был задержан следователь, который покрывал убийцу участника СВО Олега Рябчикова в Армавире.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Госдуре в спячке, они не примут ни одного хорошего закона! Давно пора их распустить, пиявке на теле трудового народа! Этого следок проверить с первого дня службы и по всей строгости закона на нары.
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24 мин.
Сергей Хачатурян
ты прав ....осламбека азербайджанца витьковского шакал-оглы в петушатник тюрьмы
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22 мин.
СХ
Сергей Хачатурян
Какой у тебя радостный и восторжительный оргазм! Похоже, у ишака был очень большой! Пронзил по самые ...ну-ка, признавайся, шалунишка! Хорошо было?! Ты в восторге?!
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17 мин.

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