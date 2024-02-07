Главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с Россией

Как пояснили «Ведомости», остановка расчетов и наступивший китайский Новый год может привести к логистическому коллапсу — вывезти товар будет затруднительно до марта из-за длинных выходных (с 10 по 17 февраля).
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