Бывший помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Российской Федерацией.