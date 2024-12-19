Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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5 способов превратить старые вещи в необычные светильники

5 способов превратить старые вещи в необычные светильники

Когда речь идет о дизайне помещения, освещение – важная деталь, которую нельзя упускать из виду. Оно не просто превращает темное пространство в светлое.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фонтан идиотизма. В стеклянной  банке  лампочки  быстро перегорают, особенно  лампы  накаливания, не имея  охлаждения.вешать над головой  мусорную урну  это  уже Кащенко.
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20 час.
Светлана Разные
быстро перегорают  — это полбеды. Судя по фото  —  они же просто висят, ничем не закреплённые. Один прыжок кота  —  и вы спросонья босыми ногами встаёте на груду стеклянных осколков....  Вообще, гораздо эстетичнее будут смотреться просто лампы на подвесных патронах, чем эти вот  конструкции. Куда более стильно, чем этот вот трэш-арт.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Прекрасный  ответ, вы  мудро смотрите  на  эти самоделки.
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17 час.

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