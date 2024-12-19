5 способов превратить старые вещи в необычные светильники

Светлана Разные

быстро перегорают — это полбеды. Судя по фото — они же просто висят, ничем не закреплённые. Один прыжок кота — и вы спросонья босыми ногами встаёте на груду стеклянных осколков.... Вообще, гораздо эстетичнее будут смотреться просто лампы на подвесных патронах, чем эти вот конструкции. Куда более стильно, чем этот вот трэш-арт.