Когда речь идет о дизайне помещения, освещение – важная деталь, которую нельзя упускать из виду. Оно не просто превращает темное пространство в светлое.
5 способов превратить старые вещи в необычные светильники
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фонтан идиотизма. В стеклянной банке лампочки быстро перегорают, особенно лампы накаливания, не имея охлаждения.вешать над головой мусорную урну это уже Кащенко.
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20 час.
Светлана Разные
быстро перегорают — это полбеды. Судя по фото — они же просто висят, ничем не закреплённые. Один прыжок кота — и вы спросонья босыми ногами встаёте на груду стеклянных осколков.... Вообще, гораздо эстетичнее будут смотреться просто лампы на подвесных патронах, чем эти вот конструкции. Куда более стильно, чем этот вот трэш-арт.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Прекрасный ответ, вы мудро смотрите на эти самоделки.
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17 час.
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