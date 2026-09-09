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Певица Люся Чеботина снова поступила в Академию имени Гнесиных

Певица Люся Чеботина снова поступила в Академию имени Гнесиных

Люся Чеботина снова стала студенткой вуза, который бросила 10 лет назад Известная артистка приняла решение продолжить профильное образование и успешно зачислилась на отделение эстрадно-джазового искусства.

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