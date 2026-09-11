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Кукмараның Ядегәр авылыннан Фирдания Яббарова: «Кул эшләре бер дә модадан чыкмый»

Кукмараның Ядегәр авылыннан Фирдания Яббарова: «Кул эшләре бер дә модадан чыкмый»

«Чигү – күңелгә рәхәтлек бирә торган шөгыль», – ди Кукмара районының Ядегәр авылында яшәүче Фирдания Яббарова.

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