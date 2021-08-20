Картина дня. Финансы

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Либералы в своем репертуаре. Даже фиаско США в Афганистане они стараются использовать против России

Либералы в своем репертуаре. Даже фиаско США в Афганистане они стараются использовать против России

Нет, это уже не оппозиция, а настоящие изменники и предатели! А как еще можно назвать публикации на «Эхе Москвы», посвященные позорному бегству американцев из Афганистана? Вот, например, что об этом пишет под издевательским заголовком «Когда из Сирии стартуем?» редакция «Эха», скрывающаяся за анонимной рубрикой «Серпом по…»: «Во вчерашнем выступлении Байдена есть один момент, который не грех было бы взять на карандаш кремлевским геополитикам: «За двадцать лет я отлично понял, что подходящий момент для вывода американских сил из Афганистана никогда не наступит».

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сергей Бахарев
этот лохматый придурок никак не угомониться доколе ?

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