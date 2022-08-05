Южный Федеральный

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В Китае резко ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином: "ты кто такой"

В Китае резко ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином: "ты кто такой"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью гонконгскому изданию South China Morning Post призвал Пекин оказать влияние на военную спецоперацию России и выразил желание провести прямые переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на этот счет.

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