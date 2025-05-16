Депутат Госдумы предложил давать неделю допотпуска для рождения детей

Предполагается, что дополнительный отпуск позволит гражданам задуматься о рождении детей.Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил отпускать работников на неделю в оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости в стране.
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