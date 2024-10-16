ТАСС: срок следствия по делу генерала Кузнецова продлен до 2025 года

Следствие по делу бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова продлено до 12 января 2025 года по решению 235-го гарнизонного военного суда, об этом информирует ТАСС.
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