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New York and other states, cities sue to block Trump rule on green cards

New York and other states sued the Trump administration to stop a new rule that would allow officials more power to deny green cards or visas.

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