Глава МИД Барро: Москва и Париж не находятся в состоянии мира, но и не воюют

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в настоящее время Париж и Москва не находятся в состоянии мира, но и не воюют.
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Вернее они с нами воюют, а мы с ними нет.