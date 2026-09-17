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Газета.ру

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Глава МИД Барро: Москва и Париж не находятся в состоянии мира, но и не воюют

Глава МИД Барро: Москва и Париж не находятся в состоянии мира, но и не воюют

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в настоящее время Париж и Москва не находятся в состоянии мира, но и не воюют.

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