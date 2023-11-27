Русские ВСЕГДА приходят за своими Денюшками...

Отжали активы? Вернёте землями! Русские своё всегда забирают. Инициатива Евросоюза конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины натолкнулась на опасения некоторых стран, в частности, Бельгии и Люксембурга, пишет Politico.
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