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Татар-информ

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Кондратьев и Фазлеева стали первыми гостями телемарафона «Всей семьей на выборы»

Кондратьев и Фазлеева стали первыми гостями телемарафона «Всей семьей на выборы»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ» На телеканале «Татарстан – Новый век» проходит 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

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