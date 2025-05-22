В США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ

Администрация американского лидера Дональда Трампа на следующей неделе запустит сайт по продаже «золотых карт» за 5 миллионов долларов, которые дадут обладателям постоянный вид на жительство (ВНЖ) в стране.
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