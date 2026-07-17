БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Профессор Катасонов: «У нас достаточно резерва, чтобы загасить топливный кризис в течение 24 часов»

Профессор Катасонов: «У нас достаточно резерва, чтобы загасить топливный кризис в течение 24 часов»

Нефтяной бизнес России постоянно тянет на мировой рынок Валентин Катасонов Фото: Игорь Онучин/ТАСС В советское время большая часть добываемого в стране «черного золота» и производимых из него нефтепродуктов оставалась внутри страны.

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