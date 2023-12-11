БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Раиса Мелькумова
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Ни Трамп, ни Байден, а Кеннеди может стать президентом США

Ни Трамп, ни Байден, а Кеннеди может стать президентом США

Америка не хочет голосовать за кандидатов, предложенных республиканцами и демократами Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Можегов Всеволод Шимов У демократов в США нет «плана Б» на случай, если действующий президент страны Джо Байден по какой-то причине прекратит участие в новых президентских выборах, а срочная необходимость найти ему замену, вероятно, спровоцирует внутрипартийный хаос, утверждает «Рейтерс».

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