Ни Трамп, ни Байден, а Кеннеди может стать президентом США

Америка не хочет голосовать за кандидатов, предложенных республиканцами и демократами Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Можегов Всеволод Шимов У демократов в США нет «плана Б» на случай, если действующий президент страны Джо Байден по какой-то причине прекратит участие в новых президентских выборах, а срочная необходимость найти ему замену, вероятно, спровоцирует внутрипартийный хаос, утверждает «Рейтерс».