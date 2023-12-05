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Ипотека пережила взрывной спрос. В ВТБ оценили кредитование при росте ключевой ставки

Ипотека пережила взрывной спрос. В ВТБ оценили кредитование при росте ключевой ставки

Сейчас активность замедлилась 2023 год будет рекордным по объему ипотечного кредитования.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Неплохо у нас так финансисты устроились. Вместо того, чтобы работать над улучшением условий для привлечения клиентов - а зачем, да? - можно же кнутом в кабалу загнать - под угрозой ухудшения этих условий, и бабла куда как больше срубили и делать ничего не надо - знай стриги себе купоны и посмеивайся - ну и что с того, что народ за баранов держат, кого в наше время это смущает? Да и пофиг, что растут рисковые кредиты - с этим, типа, завтра будут разбираться, а сейчас прибыль фиксируют, это для них только и имеет значение
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