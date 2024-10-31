На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

FP: вопрос о вступлении Украины в НАТО отличает мирные планы Трампа и Харрис Мирный план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, вероятно, будет включать в себя не только урегулирование украинского конфликта, но и отказ от вступления Киева в Североатлантический альянс, в то время как в команде его оппонента от демократов Камалы Харрис склоняются к «западногерманской» модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.