Встретил Победу в Австрии: рязанка рассказала фронтовую историю своего деда и показала его боевые награды

Рядовой Михаил Поветкин прошёл всю войну.Онлайн-акция «Свидетели поры огневой» стартовала. Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев.