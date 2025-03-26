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Встретил Победу в Австрии: рязанка рассказала фронтовую историю своего деда и показала его боевые награды

Встретил Победу в Австрии: рязанка рассказала фронтовую историю своего деда и показала его боевые награды

Рядовой Михаил Поветкин прошёл всю войну.Онлайн-акция «Свидетели поры огневой» стартовала. Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев.

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