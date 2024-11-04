СНБО Украины: "военные из КНДР" якобы попали под обстрел в Курской области

Военнослужащие КНДР якобы "попали под обстрел" на территории Курской области. С таким утверждением выступил директор Центра противодействия дезинформации СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
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