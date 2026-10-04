Месяц пролежало в мастерской: тело художника Шалвы Бедоева найдено в Москве

В Москве найдено тело народного художника России Шалвы Бедоева. Его тело месяц (!) пролежало в матерской.
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