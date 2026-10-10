Ньюгрейндж — мегалитический комплекс, впечатляющий больше Стоунхенджа

Весь мир знает британский Стоунхендж и не устает восхищаться этим невероятным сооружением. Но даже если оставить без внимания сомнительное происхождение этого комплекса, есть места, заслуживающие большего внимания.
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