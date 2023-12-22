Столкнулись лоб в лоб: в Крымском районе семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В качестве предварительной причины аварии правоохранители рассматривают превышение скорости.Водитель кроссовера Renault Logan Stepway вечером 21 декабря врезался в микроавтобус Peugeot на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
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