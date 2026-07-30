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«ПСЖ» близок к подписанию Аклиуша – соглашение с «Монако» на финальной стадии

« Пари Сен-Жермен » и « Монако » достигли прорыва в переговорах по Магну Аклиушу , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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