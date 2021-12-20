Сумма сделки по продаже роскошного моторного судна могла составить, предположительно, 27 млн евро. Знаменитая 55-метровая моторная суперяхта Ocean Paradise, построенная.
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