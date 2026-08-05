Агата Муцениеце показала, как проводит время с сыном, из-за которого судилась с бывшим мужем Павлом Прилучным

35-летняя Агата Муцениеце опубликовала видео с 13-летним сыном Тимофеем, который ранее проживал с отцом, актёром Павлом Прилучным, и не общался с матерью, но после судебного процесса все же вернулся домой к актрисе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии