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SPLETNIK

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Агата Муцениеце показала, как проводит время с сыном, из-за которого судилась с бывшим мужем Павлом Прилучным

Агата Муцениеце показала, как проводит время с сыном, из-за которого судилась с бывшим мужем Павлом Прилучным

35-летняя Агата Муцениеце опубликовала видео с 13-летним сыном Тимофеем, который ранее проживал с отцом, актёром Павлом Прилучным, и не общался с матерью, но после судебного процесса все же вернулся домой к актрисе.

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