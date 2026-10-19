Осенью в столице Прикамья снизились цены на аренду многокомнатных квартир до 44 тыс. рублей в месяц. Китайская компания «Юнь Чоу» планирует приобрести 83,3% акций «Соликамскбумпрома» и урегулировать долги, хотя кредиторы сомневаются в планах.