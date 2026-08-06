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FiNE NEWS

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В профсоюзе НБА объяснили цель открытия зала для игроков в Лос-Анджелесе

Исполнительный директор профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации (NBPA) Дэвид Келли объяснил причины открытия нового зала в Лос-Анджелесе, где баскетболисты могут общаться отдельно от своих клубов.

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