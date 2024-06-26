Общается с помощью жестов: последние новости о состоянии Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили после проведенного хирургического вмешательства пока не в состоянии разговаривать, поэтому общается он с близкими и медицинским персоналом только пока при помощи взгляда и жестов, сообщило издание StarHit.
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