В Китае проходит саммит Всемирной конференции по вопросам Интернета

Учжэньский саммит, проходящий в рамках Всемирной конференции по вопросам Интернета /World Internet Conference,WIC/, открылся в среду в поселке Учжэнь восточно-китайской провинции Чжэцзян, сообщает romanian.
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