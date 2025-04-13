Эксперт назвала причины популярности бенто-тортов в России

Продажи бенто-тортов выросли на 86% в 2024 году, а заказывают их в пять раз чаще, чем обычные торты. Об этом «Известиям» 13 апреля рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению партнеров Flowwow Вероника Перетягина.
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