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Эксперт назвала причины популярности бенто-тортов в России

Эксперт назвала причины популярности бенто-тортов в России

Продажи бенто-тортов выросли на 86% в 2024 году, а заказывают их в пять раз чаще, чем обычные торты. Об этом «Известиям» 13 апреля рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению партнеров Flowwow Вероника Перетягина.

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