БПЛА получили сертификаты. Росавиация открыла им небо

Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на беспилотники массой более 30 кгРосавиация, Федеральное агентство воздушного транспорта России, впервые выдала сертификаты летной годности на беспилотные гражданские воздушные суда (БВС) массой более 30 кг.
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