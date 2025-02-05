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Свежие комментарии

Начало предметной недели по математике, информатике и физике.

Начало предметной недели по математике, информатике и физике.

3 февраля прошло открытие предметной недели МИФ.Учащиеся 8´А´ класса встречали учителей весёлыми вопросами и загадками по математике, физике и информатике, все получили подарки, неделя началась с хорошим настроением.

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