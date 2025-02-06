Посол Нечаев назвал ревизионизмом запрет в ФРГ демонстрации флагов СССР

Запрет на ношение флагов СССР и России, а также символов победы в Великой Отечественной войне, который вводят власти Германии на праздничных мероприятиях, обусловлен историческим ревизионизмом, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью, опубликованном 6 февраля РИА Новости.