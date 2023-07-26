Ответ не заставил себя ждать Дмитрий Дибров высокомерно назвал русских "живыми трупами". Ответ утратившему популярность телеведущему не заставил себя ждать.
Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"
Комментарии
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владимир несмеев
Носки за 6000 р от "плесени"не спасут.Дезодорант возможно....
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14 час.
ВераВерная
Да на этого Диброва смотреть противно, а уж читать его бред - тем более. Боже ты мой, носки у него шёлковые, ну так пусть твоя Полина поёт тебе дифирамбы, она же носки не стирает, она их выбрасывает.
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14 час.
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