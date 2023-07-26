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Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"

Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"

Ответ не заставил себя ждать Дмитрий Дибров высокомерно назвал русских "живыми трупами". Ответ утратившему популярность телеведущему не заставил себя ждать.

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Комментарии
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владимир несмеев
Носки за 6000 р от &quot;плесени&quot;не спасут.Дезодорант возможно....
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14 час.
ВераВерная
Да на этого Диброва смотреть противно, а уж читать его бред - тем более. Боже ты мой, носки у него шёлковые, ну так пусть твоя Полина поёт тебе дифирамбы, она же носки не стирает, она их выбрасывает.
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14 час.

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