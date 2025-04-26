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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С 21 апреля по 26 апреля 2025 проводится ´Неделя нулевого травматизма´.

С 21 апреля по 26 апреля 2025 проводится ´Неделя нулевого травматизма´.

´Неделя нулевого травматизма´ проводится с целью повышения безопасности, улучшения гигиены и условий труда, предотвращения случаев производственного травматизма в организации путем оперативного выявления нарушений требований охраны труда и применения мер по их устранению.

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