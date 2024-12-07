Первый в истории минивэн Volvo теперь можно купить в России: сколько он стоит?

Один из российских дилеров объявил прием заказов на Volvo EM90 по цене 16 149 000 рублей.Volvo EM90 Volvo EM90, предлагаемый в России в топовой комплектации Ultra, представляет собой впечатляющий образец инженерного искусства и роскоши.
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