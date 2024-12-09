С начала 2024 года в Петербурге возбудили примерно 800 уголовных дел, связанных с коррупцией, что на четверть больше, чем годом ранее.
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С начала 2024 года в Петербурге возбудили примерно 800 уголовных дел, связанных с коррупцией, что на четверть больше, чем годом ранее.