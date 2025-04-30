Срок подачи налоговых деклараций по НДФЛ истекает 30 апреля

Истекает срок подачи налоговой декларации гражданами РФ по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). До 30 апреля российские налогоплательщики должны подать декларацию о доходах, с которых не уплачен налог за 2024 год, агентство "Прайм".
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