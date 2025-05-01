Минэкономразвитие: с 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6%

С 1 июля тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6%, а с июля 2026 года — еще на 9,3%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2025-2028 годы, подготовленного Минэкономразвитием, пишет ТАСС.
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