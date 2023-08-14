Джошуа нацеливается на Уайлдера и Тайсона Фьюри

В своих следующих поединках известный британский боксер Энтони Джошуа намерен выйти в ринг против американца Деонтея Уайлдера, а затем и против своего соотечественника Тайсона Фьюри.
Популярные статьи
- Мошенники с Украины предлагают обманутым россиянам в качестве платы за «услуги» стать террористами и предателями Родины
- Россия ввела в эксплуатацию завод по производству тысяч боевых дронов
- Российские моряки остановили иностранное судно, применив оружие по нарушителю порядка следования в украинские порты
Свежие комментарии